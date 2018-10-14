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В Москве госпитализирован Алексей Венедиктов

В Москве был госпитализирован Алексей Венедиктов, долгое время занимающий пост главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». По информации Telegram-канала 112, Венедиктов был доставлен на «скорой помощи» в хирургическое отделение одной из московских клиник.

В Москве госпитализирован Алексей Венедиктов

Комментируя ситуацию, помощница Венедиктова заявила, что с ее начальником все в порядке. Подробные сведения о его самочувствии будут предоставлены позднее, пообещала она.

Алексею Венедиктову 62 года.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:13

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