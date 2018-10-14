В Москве госпитализирован Алексей Венедиктов
В Москве был госпитализирован Алексей Венедиктов, долгое время занимающий пост главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». По информации Telegram-канала 112, Венедиктов был доставлен на «скорой помощи» в хирургическое отделение одной из московских клиник.
Комментируя ситуацию, помощница Венедиктова заявила, что с ее начальником все в порядке. Подробные сведения о его самочувствии будут предоставлены позднее, пообещала она.
Алексею Венедиктову 62 года.
Комментируя ситуацию, помощница Венедиктова заявила, что с ее начальником все в порядке. Подробные сведения о его самочувствии будут предоставлены позднее, пообещала она.
Алексею Венедиктову 62 года.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:13