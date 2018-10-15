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Министерство обороны США планирует наделить ИИ здравым смыслом

Министерство обороны США совместно с Институтом Аллена планируют обучить искусственный интеллект понятию “здравый смысл”. Целью проекта Machine Common Sense является приближение мышления машин к человеческому.

Министерство обороны США планирует наделить ИИ здравым смыслом

Ученые считают, что для удачного завершения эксперимента есть единственный путь развития искусственного интеллекта. Данный вид постепенного повышения интеллекта характерен и для людей, так называемый, метод проб и ошибок. ИИ будут давать простейшие логические задачи, чтобы, ошибаясь при ответе, он пытался найти правильный ответ. В итоге машины должны научиться тому, что, по словам автора исследования, умеет любой школьник: отгадать следующие действие человека, зная предыдущие. После успешного прохождения данного этапа развития, начнется следующий.

По словам генерального директора Института искусственного интеллекта Орена Этциони, “здравый смысл” является для ИИ темной материей. Искусственный интеллект, по мнению ученого, должен быть более гибким, нежели человеческий.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 02:00

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