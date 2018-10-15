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В Дубае на выставке Gitex 2018 впервые протестируют беспилотное такси

В Дубае на площадке выставки Gitex 2018 состоится первое в Объединённых Арабских Эмиратах тестирование беспилотного такси. Об этом накануне сообщило издание The National.

В Дубае на выставке Gitex 2018 впервые протестируют беспилотное такси

Беспилотное транспортное средство испытают в Силиконовой долине ОАЭ. Автомобиль оснащён сенсорами и камерами, основной задачей которых является анализировать ситуацию на дороге. Информация с приборов поступает на компьютер, где она обрабатывается, в результате машина должна исключить возможность того, чтобы попасть в аварию.

Власти Объединённых Арабских Эмиратов планируют обеспечить таксопарк беспилотными автомобилями. К 2030 году в стране четверть от всех поездок на такси будет приходиться на автономные транспортные средства.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 06:30

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