В Дубае на выставке Gitex 2018 впервые протестируют беспилотное такси





Беспилотное транспортное средство испытают в Силиконовой долине ОАЭ. Автомобиль оснащён сенсорами и камерами, основной задачей которых является анализировать ситуацию на дороге. Информация с приборов поступает на компьютер, где она обрабатывается, в результате машина должна исключить возможность того, чтобы попасть в аварию.Власти Объединённых Арабских Эмиратов планируют обеспечить таксопарк беспилотными автомобилями. К 2030 году в стране четверть от всех поездок на такси будет приходиться на автономные транспортные средства.