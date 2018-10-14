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Готовность океанографического судна «Алмаз» составляет 36%

Представители завода «Янтарь» рассказали, что готовность исследовательского океанографического судна «Алмаз» (проект 22010) в настоящее время составляет 36%. В 2019 году его передадут Военно-морскому флоту.

Готовность океанографического судна «Алмаз» составляет 36%

Представитель завода "Янтарь", где строится данное судно, отмечает, что проект 22010 передали Военно-морскому флоту в 2016 году. В то время также заложили первое серийное судно данного проекта - "Алмаз". По словам представителя завода, работы идут пока по плану. На завершительной стадии находится процесс стапельной сборки корпуса, а также надстройки. Готовность объекта в настоящее время составляет 36%. Его должны передать заказчику, которым выступает Минобороны, уже в 2019 году. Вице-адмирал Алексей Буриличев, являющийся начальником главного управления глубоководных исследований российского Минобороны, отметил, что "Алмаз" планируют передать Тихоокеанскому флоту.

Стоит отметить, что на "Алмазе" разместят глубоководные обитаемые, а также необитаемые автономные подводные аппараты "Консул" и "Русь". Судно сможет на свой борт брать глубоководные аппараты "Мир-1",а также "Мир-2". Они раньше находились на "Академике Келдыше".



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:40

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