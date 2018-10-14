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Российские звезды активно поздравляют Федора Емельяненко с победой

Федора Емельяненко победил в полуфинале Bellator. Многие российские звезды принялись активно поздравлять чемпиона с заслуженной победой.

Российские звезды активно поздравляют Федора Емельяненко с победой

Шоумен Александр Ревва обнародовал в своем аккаунте Instagram снимок с Федором Емельяненко, под которым написал: «С Победой, Последний Император!!!». Подписчики согласились, что боец показал «красивый бой». Актер Павел Деревянко также выложил совместное фото с героем дня. Под публикацией он поздравил Федора Владимировича, подчеркнув, что «это было круто».

Российские звезды активно поздравляют Федора Емельяненко с победой

Алексей Чадов решил не отставать от других знаменитостей. Актер в своем микроблоге поздравил бойца, написав «Браво, Император!». Фолловеры артиста отметили, что Федор Емельяненко олицетворяет «силищу и мощь», при этом назвали его богатырем.



 
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Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:20

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