В Австралии кенгуру сломал женщине ребра и избил ее сына и мужа





Женщина рассказала, что она со своим супругом ухаживают за живущими в дикой природе кенгуру. Накануне мужчина решил накормить животное, но оно напало на него, женщина кинулась на помощь супругу, в результате чего и сама получила травмы. Сын пожилой пары увидев, что кенгуру напал на родителей, бросился к ним на помощь и тоже пострадал.Позже выяснялось, что у женщины множественные порезы на руках и ногах, а также сломаны ребра и травма грудной клетки. У ее супруга рваные раны по всему телу, сын отделался синяками и получил помощь на месте. Сама пострадавшая рассказала, что сейчас у кенгуру время спаривания, и по этой причине мужские особи могут быть весьма агрессивными.