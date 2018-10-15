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В Австралии кенгуру сломал женщине ребра и избил ее сына и мужа

На северо-востоке Австралии агрессивный самец кенгуру сломал женщине ребра и избил еще двух членов ее семьи, сына и мужа. Пострадавшие были срочно госпитализированы с травмами.

В Австралии кенгуру сломал женщине ребра и избил ее сына и мужа

Женщина рассказала, что она со своим супругом ухаживают за живущими в дикой природе кенгуру. Накануне мужчина решил накормить животное, но оно напало на него, женщина кинулась на помощь супругу, в результате чего и сама получила травмы. Сын пожилой пары увидев, что кенгуру напал на родителей, бросился к ним на помощь и тоже пострадал.

Позже выяснялось, что у женщины множественные порезы на руках и ногах, а также сломаны ребра и травма грудной клетки. У ее супруга рваные раны по всему телу, сын отделался синяками и получил помощь на месте. Сама пострадавшая рассказала, что сейчас у кенгуру время спаривания, и по этой причине мужские особи могут быть весьма агрессивными.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:00

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