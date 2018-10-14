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Характеристики нового Nubia X прошли проверку на Geekbench

Характеристики нового Nubia X прошли проверку на Geekbench. Презентация смартфона назначена на 31 октября.

Характеристики нового Nubia X прошли проверку на Geekbench

Стало известно, что за производительность устройства будет отвечать мощный чип Snapdragon 845, а в качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo. В одноядерном тесте устройство продемонстрировало 2107 балов, а в многоядерном – 7252. В ином листинге показатели слегка разнились – 2318 и 7988. Что касается других характеристик устройства, о них также стало известно из описания модели. Диагональ экрана равна 6,26 дюймам, а длина сторон – 2280х1080 точек. На задней стороне имеется дополнительный дисплей, полный функционал которого остается неизвестным.

Сообщается, что смартфон получит камеру разрешением 16+24 Мп, а также батарею емкостью 3800 мАч. Устройство будет выпускаться в двух цветовых расцветках: в черном и золотом оформлении. Его размеры будут составлять 153,1х73,3х8,65 мм.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:40

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