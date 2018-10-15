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Япония, Хорватия и Новая Зеландия вводят с 2019 года новые налоги для туристов

В Японии, Хорватии и Новой Зеландии туристов в 2019 году ожидают новые налоги. Для путешественников введут налог на выезд и увеличат ежедневные туристические сборы.

Япония, Хорватия и Новая Зеландия вводят с 2019 года новые налоги для туристов

В частности, с 7 января будущего года в Японии как для местных жителей, так и для туристов будет введён налог на выезд в размере 1000 иен, его автоматически включат в стоимость билетов. При этом нововведение не коснётся детей до двух лет и пассажиров, находящихся в стране проездом менее суток.

В пиковый сезон власти Хорватии намерены увеличить на 25 процентов ежедневный туристический налог. Рост сборов коснётся практически всех средств размещения за исключением кемпингов, где размер отчислений останется прежним.

Правительство Новой Зеландии планирует сразить туристов налоговыми сборами в размере 35 американских долларов, их будут взимать на границе. При этом от уплаты полностью освободят жителей тихоокеанских островов и Австралии. Закон о туристическом налоге в стране введут к середине 2019 года.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 01:00

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