Джастин Бибер не сдержал слезы, узнав о госпитализации Селены Гомес





24-летний американский исполнитель песен в настоящее время наслаждается супружеской жизнью. Ранее Джастин Бибер тайно расписался с топ-моделью Хейли Болдуин. Но чувства к бывшей возлюбленной у артиста все же остались. Очевидцы сообщили, что вокалист, узнав о госпитализации певицы, плакал в машине. Возле него сидела его супруга, которая пыталась успокоить артиста.Скорей всего, Джастин Бибер осознает, что причиной нервного срыва экс-возлюбленной стала его личная жизнь. Друзья Селены Гомес подтвердили, что свадьба знаменитостей действительно повлияла на эмоциональное состояние певицы. Но инсайдеры подчеркнули, что это является только частью проблем, которые привели к нервному срыву звезды.