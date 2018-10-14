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Джастин Бибер не сдержал слезы, узнав о госпитализации Селены Гомес

Джастин Бибер, узнав новость о госпитализации Селены Гомес, не смог сдержать слез. Как известно, бывшая возлюбленная певца из-за нервного срыва оказалась в психиатрической клинике.

Джастин Бибер не сдержал слезы, узнав о госпитализации Селены Гомес

24-летний американский исполнитель песен в настоящее время наслаждается супружеской жизнью. Ранее Джастин Бибер тайно расписался с топ-моделью Хейли Болдуин. Но чувства к бывшей возлюбленной у артиста все же остались. Очевидцы сообщили, что вокалист, узнав о госпитализации певицы, плакал в машине. Возле него сидела его супруга, которая пыталась успокоить артиста.

Джастин Бибер не сдержал слезы, узнав о госпитализации Селены Гомес

Скорей всего, Джастин Бибер осознает, что причиной нервного срыва экс-возлюбленной стала его личная жизнь. Друзья Селены Гомес подтвердили, что свадьба знаменитостей действительно повлияла на эмоциональное состояние певицы. Но инсайдеры подчеркнули, что это является только частью проблем, которые привели к нервному срыву звезды.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

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