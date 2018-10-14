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Режиссер «Властелина колец» оживил кинохронику Первой мировой войны

Питер Джексон, который является режиссером культового сериала «Властелин колец», оживил кинохронику Первой мировой войны. Премьера его новой работы под названием «Они не состарятся» пройдет 16 октября.

Режиссер «Властелина колец» оживил кинохронику Первой мировой войны

В новом кинопроекте Питера Джексона зрители смогут узнать, о чем разговаривали солдаты на Первой мировой войне. В картине озвучат военных настоящие ветераны, голоса которых были записаны еще в 1964 году. Режиссер сообщил, что это было сделано для того, чтобы зритель мог понять, как тогда люди воспринимали войну. Питер Джексон всегда проявлял большой интерес к этой теме, поскольку его дед был ветераном этой войны.

При помощи современных технологий некоторые раритетные кадры кинохроники были раскрашены. Режиссер «Властелина колец» рассказал, что многие люди воспринимают Первую мировую войну в черно-белых тонах, но солдаты видели ее во всех красках, и Питер Джексон покажет, как это происходило.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:45

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