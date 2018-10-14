Режиссер «Властелина колец» оживил кинохронику Первой мировой войны





В новом кинопроекте Питера Джексона зрители смогут узнать, о чем разговаривали солдаты на Первой мировой войне. В картине озвучат военных настоящие ветераны, голоса которых были записаны еще в 1964 году. Режиссер сообщил, что это было сделано для того, чтобы зритель мог понять, как тогда люди воспринимали войну. Питер Джексон всегда проявлял большой интерес к этой теме, поскольку его дед был ветераном этой войны.При помощи современных технологий некоторые раритетные кадры кинохроники были раскрашены. Режиссер «Властелина колец» рассказал, что многие люди воспринимают Первую мировую войну в черно-белых тонах, но солдаты видели ее во всех красках, и Питер Джексон покажет, как это происходило.