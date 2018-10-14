BMW E32 7-Series в России оснащается арочными колесами и напоминает монстра





На данной модели в первый раз использовали систему для контроля тяги. Транспортное средство очень активно использовалось предпринимателями, а также представителями шоу-бизнеса. В итоге всё поменялось. Отечественные мастера представили полноприводный мощный внедорожник под названием BMW 766i (индекс Valkyrie 4x4). Транспортное средство, взятое в качестве базы, невозможно практически узнать. В свою очередь колёса стандартных габаритов были заменены на арочную их версию большего размера.При этом дифференциалы заднего/переднего моста имеют способность самоблокировки. Кузов окрасили в белую и чёрную расцветку с использованием камуфляжного узора. Авто оснащается 8-цилиндровым пятилитровым силовым агрегатом.