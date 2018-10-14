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BMW E32 7-Series в России оснащается арочными колесами и напоминает монстра

BMW E32 7-Series в России оснастили арочными колесами. Авто получило телефонный аппарат, холодильник для вина, электропривод для регулировки задних кресел. Восторженные автолюбители заявили о желании покататься на таком "монстре".

BMW E32 7-Series в России оснащается арочными колесами и напоминает монстра

На данной модели в первый раз использовали систему для контроля тяги. Транспортное средство очень активно использовалось предпринимателями, а также представителями шоу-бизнеса. В итоге всё поменялось. Отечественные мастера представили полноприводный мощный внедорожник под названием BMW 766i (индекс Valkyrie 4x4). Транспортное средство, взятое в качестве базы, невозможно практически узнать. В свою очередь колёса стандартных габаритов были заменены на арочную их версию большего размера.

При этом дифференциалы заднего/переднего моста имеют способность самоблокировки. Кузов окрасили в белую и чёрную расцветку с использованием камуфляжного узора. Авто оснащается 8-цилиндровым пятилитровым силовым агрегатом.



 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:05

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