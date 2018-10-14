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Врачи рассказали о причинах психических расстройств Анджелины Джоли

Врачи отметили нестабильное эмоциональное состояние Анджелины Джоли и рассказали о возможных причинах ее психических расстройств. Многие предполагали, что депрессия у голливудской актрисы началась после расставания с супругом Брэдом Питтом.

Врачи рассказали о причинах психических расстройств Анджелины Джоли

По словам инсайдеров, Анджелина Джоли постоянно принимает препараты против бессонницы, а также лекарства, которые помогают ей бороться с депрессией, причем на протяжении дня знаменитость может выпить около 5 таблеток. Некоторые врачи уверены, что такая привязанность к различным препаратам у голливудской актрисы возникла на фоне эмоциональных срывов и большого количества стрессов, которые начались после того, как она осталась одна с 6 детьми.

Врачи рассказали о причинах психических расстройств Анджелины Джоли

В последнее время преданные поклонники Анджелины Джоли начали замечать, что знаменитость сильно похудела. А недавно сообщалось, что актрису стали беспокоить головокружения и головные боли. Но врачи не думаю, что депрессия может настолько воздействовать на организм знаменитости.

Ранее был опровергнут роман Анджелины Джоли и Киану Ривза.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15

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