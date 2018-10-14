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Учёные: NASA должно направлять миссии на поиск внеземной жизни

По мнению учёных, каждая миссия NASA должна быть направлена на то, чтобы разыскивать внеземную жизнь. Представители коллегии NASEM призывают американское космическое агентство к тому, чтобы оно вплотную занялось изучением далёких планет.

Учёные: NASA должно направлять миссии на поиск внеземной жизни

За несколько последних десятилетий учёным удалось найти во Вселенной более тысячи экзопланет, как называют планеты с условиями, подходящими для возникновения и развития органической жизни. При этом биологи считают, что наличие органики на других небесных телах до сих пор остаётся спорным вопросом, так как развитие жизни не могло протекать в одном русле. Однако снимки, сделанные орбитальными приборами и телескопами, говорят об обратном.

В поисках экзопланет самой продуктивной стала миссия NASA Kepler, начало которой было положено пять лет тому назад. По словам специалистов, в будущем выявление благоприятных для жизни планет может дать возможность начать на них детальное исследование, а также можно будет разработать план полёта к этим небесным телам для дальнейшего освоения.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:00

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