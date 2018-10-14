АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Футболисты Кокорин и Мамаев рассказали, как им живется в СИЗО

Футболисты Кокорин и Мамаев рассказали про первые дни пребывания в СИЗО. Суд в четверг арестовал спортсменов из-за случившейся в столичном кафе драки.

Футболисты Кокорин и Мамаев рассказали, как им живется в СИЗО

Футболист Павел Мамаев, находящийся в настоящее время в СИЗО по обвинению в хулиганстве, рассказал, что чувствует себя нормально, а также раскаивается в содеянном проступке. Данную информацию он сообщил члену московской наблюдательной Общественной комиссии. Глава Чечни Рамзан Кадыров готов его пригласить в действующий футбольный клуб «Ахмат», однако комментировать эту новость спортсмен не стал. Александр Кокорин, другой участником драки, поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку. Он выразил надежду, что в данной ситуации разберутся.

Мамаева и двух братьев Кокориных суд арестовал 11 октября. Всех троих взяли под стражу по подозрению того, что утром восьмого октября ими была устроена драка в одном из столичных кафе.

Мамаев, а также Кокорин собираются написать заявление, чтобы им дали возможность тренироваться в СИЗО. Иван Мельник, являющийся ответственным секретарём наблюдательной Общественной комиссии Москвы, отмечает, что в следственном изоляторе имеется спортивный зал, где за 400 руб. в час можно тренироваться, а также принимать душ.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джастин Бибер не сдержал слезы, узнав о
В огненном ДТП под Астраханью погибли четыре
Режиссер «Властелина колец» оживил кинохронику
Тюнинг-ателье Manhart представили BMW M4 с 690
Врачи рассказали о причинах психических
Учёные: NASA должно направлять миссии на поиск
Футболисты Кокорин и Мамаев рассказали, как им
Стас Пьеха из больницы сообщил фанатам о своем
В Аргентине женщина во время бури
В Москве госпитализирован Алексей Венедиктов
Забавный видеоролик с участием дочки и мужа
В Сети появились первые снимки со свадьбы внучки
Названы самые красивые авто прошлого века
Названы лучшие кроссоверы стоимостью до одного
BMW E32 7-Series в России оснащается арочными
Полина Гагарина поздравила сына с 11-летием в
Компания Tesla произвела более 100 000
Рита Дакота рассказала поклонникам в Instagram,
В телескопах будущего будет использоваться
Елизавета Боярская показала «беременный» животик
Здание ФСБ на Лубянке в Москве хулиганы забросали
Автомобиль Lafesta от Hyundai вскоре заменит
Эксперты назвали пять симптомов рака головного
В ноябре в России появится рестайлинговая версия
Новый iPad Pro от Apple получит кардинально новый
В Милане голубь испачкал пометом шедевр XVII века
17 октября в Индии Asus представит загадочную
Компания Motorola обнародовала исходный код
В Узбекистане признали народное целительство
Бывшая девушка Николая Баскова раскритиковала его
Просмотреть все новости