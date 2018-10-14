Футболисты Кокорин и Мамаев рассказали, как им живется в СИЗО





Футболист Павел Мамаев, находящийся в настоящее время в СИЗО по обвинению в хулиганстве, рассказал, что чувствует себя нормально, а также раскаивается в содеянном проступке. Данную информацию он сообщил члену московской наблюдательной Общественной комиссии. Глава Чечни Рамзан Кадыров готов его пригласить в действующий футбольный клуб «Ахмат», однако комментировать эту новость спортсмен не стал. Александр Кокорин, другой участником драки, поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку. Он выразил надежду, что в данной ситуации разберутся.Мамаева и двух братьев Кокориных суд арестовал 11 октября. Всех троих взяли под стражу по подозрению того, что утром восьмого октября ими была устроена драка в одном из столичных кафе.Мамаев, а также Кокорин собираются написать заявление, чтобы им дали возможность тренироваться в СИЗО. Иван Мельник, являющийся ответственным секретарём наблюдательной Общественной комиссии Москвы, отмечает, что в следственном изоляторе имеется спортивный зал, где за 400 руб. в час можно тренироваться, а также принимать душ.