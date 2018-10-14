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На аукционе в Монако продан папирус "Книги мертвых" за 1,35 млн евро

На аукционе в Монако был продан папирус с копией текста древнеегипетской "Книги мертвых". Как сообщается, лот был куплен за 1,35 миллиона евро неизвестным коллекционером.

На аукционе в Монако продан папирус "Книги мертвых" за 1,35 млн евро

Копия древнеегипетской "Книги мертвых" состоит из 192 глав, в которые содержаться религиозные текста, помещавшиеся в гробницу, чтобы помочь душе преодолеть все опасности потустороннего мира. Также известно, что этот свиток имеет длину около 17 метров. На папирусе имеются рисунки, на которых изображены суда Осириса над умершими душами и различные картины потустороннего мира. Копия древнеегипетской "Книги мертвых" датируется периодом с 595 по 589 год до нашей эры, когда правил фараон Псамметиха II.

На аукционе в Монако папирус был куплен коллекционером, который пожелал остаться неизвестным. Мужчина вел торги по телефону и приобрел лот за 1,35 миллиона евро.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:30

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