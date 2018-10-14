Забавный видеоролик с участием дочки и мужа опубликовала Кристина Асмус в Instagram
Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram забавный видеоролик с участием дочки и мужа. Подписчики пришли в восторг от публикации и по достоинству оценили юмор звёздного семейства.
Кристина Асмус, известная зрителям по сериалу «Интерны», иногда публикует в социальных сетях весёлые и милые снимки и видео. На этот раз актриса поделилась с подписчиками роликом, в котором её рассмешили супруг Гарик Харламов и дочь Анастасия. Шоумен решил разузнать у электронного помощника Siri, как по-французски звучит пожелание спокойной ночи. Дочка в этот момент находилась рядом и немного иначе услышала ответ.
Свою публикацию Кристина Асмус подписала «Бануй», именно так Настя поняла ответ голосового помощника. За короткое время забавный ролик посмотрели более 275 тысяч пользователей сети, оставив позитивные комментарии.
Кристина Асмус, известная зрителям по сериалу «Интерны», иногда публикует в социальных сетях весёлые и милые снимки и видео. На этот раз актриса поделилась с подписчиками роликом, в котором её рассмешили супруг Гарик Харламов и дочь Анастасия. Шоумен решил разузнать у электронного помощника Siri, как по-французски звучит пожелание спокойной ночи. Дочка в этот момент находилась рядом и немного иначе услышала ответ.
Свою публикацию Кристина Асмус подписала «Бануй», именно так Настя поняла ответ голосового помощника. За короткое время забавный ролик посмотрели более 275 тысяч пользователей сети, оставив позитивные комментарии.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:00