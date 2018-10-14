Забавный видеоролик с участием дочки и мужа опубликовала Кристина Асмус в Instagram

Кристина Асмус, известная зрителям по сериалу «Интерны», иногда публикует в социальных сетях весёлые и милые снимки и видео. На этот раз актриса поделилась с подписчиками роликом, в котором её рассмешили супруг Гарик Харламов и дочь Анастасия. Шоумен решил разузнать у электронного помощника Siri, как по-французски звучит пожелание спокойной ночи. Дочка в этот момент находилась рядом и немного иначе услышала ответ.Свою публикацию Кристина Асмус подписала «Бануй», именно так Настя поняла ответ голосового помощника. За короткое время забавный ролик посмотрели более 275 тысяч пользователей сети, оставив позитивные комментарии.