В Аргентине женщина во время бури сфотографировала призрак





Аргентинка рассказала, что во время съемки ничего необычного она не заметила. Однако, просматривая сделанный материал, девушка увидела объект, который напоминал призрака. Привидение белого цвета как будто бы зависло в воздухе. Женщина продемонстрировала снимок местным жителям, чем смогла навести панику в округе. Местный священник, приняв всерьез произошедшее, предложил изгнать неуспокоенную душу.Пользователи Сети не менее удивлены публикацией. По мнению некоторых юзеров, речь идет о привидении. Однако другие же считают, что фото обработано специалистом в редакторе.