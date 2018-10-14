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В Сети появились первые снимки со свадьбы внучки Елизаветы II

В Сети появились первые снимки, сделанные на свадьбе Джека Бруксбэнка и принцессы Евгении, которая является внучкой Елизаветы II. Соответствующие фотографии были опубликованы на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

В Сети появились первые снимки со свадьбы внучки Елизаветы II

На опубликованных в социальной сети снимках запечатлены счастливые Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения. Рядом с молодоженами стоят дети Кейт Миддлтон и ее мужа принца Уильяма, а также ближайшие родственники супругов, среди которых королева Елизавета II и герцог Эдинбургский, герцог и герцогиня Йоркские. На фото присутствуют и родные Джека Бруксбэнка. Всего за несколько часов публикации со свадьбы внучки Елизаветы II собрали огромное количество лайков и поздравительных комментариев.

В Сети появились первые снимки со свадьбы внучки Елизаветы II

Напомним, что Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения познакомились, когда отдыхали на горнолыжном курорте в Швейцарии еще в 2010 году. А недавно возлюбленные сочетались браком в Виндзоре в часовне Святого Джорджа.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:45

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