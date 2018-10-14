Названы лучшие кроссоверы стоимостью до одного миллиона рублей
Эксперты назвали лучшие кроссоверы на российском рынке стоимостью до одного миллиона рублей. В настоящее время покупателям предлагается большое разнообразие автомобилей с разными ценами, специалисты помогут сделать выбор.
Первое место в данном рейтинге досталось кроссоверу Hyundai Creta, стоимость которого составляет от 905 тысяч рублей. За эти деньги россиянам предлагают автомобиль с атмосферным двигателем ёмкостью 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы. На втором месте расположился Renault Duster по цене от 700 тысяч рублей с мотором производительностью 114 «лошадей». Третью строчку рейтинга занимает Ford EcoSport стоимостью от 983 тысячи рублей за версию с атмосферным агрегатом производительностью 122 «скакунов».
На четвёртом месте расположился кроссовер Renault Kapture по цене от 944 тысячи рублей, в его подкапотном пространстве установлен двигатель мощностью 1,6 литра, выдающий 144 лошадиные силы. Замыкает пятёрки лидеров третье поколение рестайлинговой модели Renault Kapture, которая предлагается россиянам от 940 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России подорожали 5 популярных версий марки Hyundai.
Первое место в данном рейтинге досталось кроссоверу Hyundai Creta, стоимость которого составляет от 905 тысяч рублей. За эти деньги россиянам предлагают автомобиль с атмосферным двигателем ёмкостью 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы. На втором месте расположился Renault Duster по цене от 700 тысяч рублей с мотором производительностью 114 «лошадей». Третью строчку рейтинга занимает Ford EcoSport стоимостью от 983 тысячи рублей за версию с атмосферным агрегатом производительностью 122 «скакунов».
На четвёртом месте расположился кроссовер Renault Kapture по цене от 944 тысячи рублей, в его подкапотном пространстве установлен двигатель мощностью 1,6 литра, выдающий 144 лошадиные силы. Замыкает пятёрки лидеров третье поколение рестайлинговой модели Renault Kapture, которая предлагается россиянам от 940 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России подорожали 5 популярных версий марки Hyundai.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:18