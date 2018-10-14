Полина Гагарина поздравила сына с 11-летием в Instagram

Полина Гагарина к посту прикрепила снимок, на котором запечатлено, как она нежно обнимает сына. На представленном кадре исполнительница песен изображена без макияжа и прически. Под публикацией знаменитость написала, что ровно 11 лет назад появился на свет ее «чудесный мальчик». По словам звезды, на то время ей было 20 лет, и поэтому они вместе учились, путешествовали и откровенничали. Певица пожелала наследнику быть всегда здоровым, ошибаться, познавать, доверять своему сердцу, которое никогда не обманет. В конце поста артистка подчеркнула – «С любовью, мама».В течение часа пост сумел собрать свыше 94 тысяч отметок «Мне нравится» и более 520 комментариев. Фанаты поздравили Полину Гагарину с именинником, оставив для Андрея свои многочисленные пожелания.