Компания Tesla произвела более 100 000 электромобилей Model 3





С учетом того, что Tesla является достаточно молодым производителем автомобилей, о быстрых темпах массового производства до недавнего времени не было и речи. За прошлый квартал было выпущено 53 239 автомобиля, и лишь недавно удалось выйти на показатель 5 000 машин марки Model 3 в неделю. Ранее же в неделю производилось менее сотни авто.Множество покупателей, оформивших предварительный заказ, до сих пор не могут получить свою Model 3. Как сообщается, едва ли в ближайшее время ситуация наладится в связи с тем, что мощность производства еще сравнительно мала. Для примера, по некоторым источникам, машиностроительный завод ВАЗ производил порядка 18 000 в неделю в 2012 году. Tesla Model 3 на текущий момент является самой популярной машиной, производимой компанией, в том числе из-за относительно низкой стоимости.