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Компания Tesla произвела более 100 000 электромобилей Model 3

Компания Tesla произвела более 100 000 электромобилей Model 3. Но при этом множество людей, которые оформили предварительный заказ, до сих пор не получили оплаченное авто.

Компания Tesla произвела более 100 000 электромобилей Model 3

С учетом того, что Tesla является достаточно молодым производителем автомобилей, о быстрых темпах массового производства до недавнего времени не было и речи. За прошлый квартал было выпущено 53 239 автомобиля, и лишь недавно удалось выйти на показатель 5 000 машин марки Model 3 в неделю. Ранее же в неделю производилось менее сотни авто.

Множество покупателей, оформивших предварительный заказ, до сих пор не могут получить свою Model 3. Как сообщается, едва ли в ближайшее время ситуация наладится в связи с тем, что мощность производства еще сравнительно мала. Для примера, по некоторым источникам, машиностроительный завод ВАЗ производил порядка 18 000 в неделю в 2012 году. Tesla Model 3 на текущий момент является самой популярной машиной, производимой компанией, в том числе из-за относительно низкой стоимости.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:55

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