В телескопах будущего будет использоваться технология телепортации





По словам калифорнийских специалистов из Центра астрономии, в будущем телескопы оснастят интерферометрами, за счёт чего можно будет перемещаться в изображениях Вселенной на большие расстояния. В настоящее время данная технология находится на начальной стадии разработки. Однако уже через несколько десятков лет специалисты смогут делать приближённые снимки небесных тел, которые находятся в других галактиках.Американские специалисты считают, что астрономическая визуализация является наиболее перспективным направлением, чем полёты в далёкий космос. По словам специалистов, развитие инновационных технологий даст возможность изучать детально структуру экзопланет и делать поразительные открытия.