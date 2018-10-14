В телескопах будущего будет использоваться технология телепортации
Телескопы будущего смогут работать с технологией телепортации, благодаря чему у специалистов появится возможность делать более качественные снимки небесных тел, которые находятся на большом расстоянии от Земли. О подобной практике писали в своих работах Галилео Галилей и Йоханнес Кеплер.
По словам калифорнийских специалистов из Центра астрономии, в будущем телескопы оснастят интерферометрами, за счёт чего можно будет перемещаться в изображениях Вселенной на большие расстояния. В настоящее время данная технология находится на начальной стадии разработки. Однако уже через несколько десятков лет специалисты смогут делать приближённые снимки небесных тел, которые находятся в других галактиках.
Американские специалисты считают, что астрономическая визуализация является наиболее перспективным направлением, чем полёты в далёкий космос. По словам специалистов, развитие инновационных технологий даст возможность изучать детально структуру экзопланет и делать поразительные открытия.
По словам калифорнийских специалистов из Центра астрономии, в будущем телескопы оснастят интерферометрами, за счёт чего можно будет перемещаться в изображениях Вселенной на большие расстояния. В настоящее время данная технология находится на начальной стадии разработки. Однако уже через несколько десятков лет специалисты смогут делать приближённые снимки небесных тел, которые находятся в других галактиках.
Американские специалисты считают, что астрономическая визуализация является наиболее перспективным направлением, чем полёты в далёкий космос. По словам специалистов, развитие инновационных технологий даст возможность изучать детально структуру экзопланет и делать поразительные открытия.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:41