АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

В телескопах будущего будет использоваться технология телепортации

Телескопы будущего смогут работать с технологией телепортации, благодаря чему у специалистов появится возможность делать более качественные снимки небесных тел, которые находятся на большом расстоянии от Земли. О подобной практике писали в своих работах Галилео Галилей и Йоханнес Кеплер.

В телескопах будущего будет использоваться технология телепортации

По словам калифорнийских специалистов из Центра астрономии, в будущем телескопы оснастят интерферометрами, за счёт чего можно будет перемещаться в изображениях Вселенной на большие расстояния. В настоящее время данная технология находится на начальной стадии разработки. Однако уже через несколько десятков лет специалисты смогут делать приближённые снимки небесных тел, которые находятся в других галактиках.

Американские специалисты считают, что астрономическая визуализация является наиболее перспективным направлением, чем полёты в далёкий космос. По словам специалистов, развитие инновационных технологий даст возможность изучать детально структуру экзопланет и делать поразительные открытия.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина поздравила сына с 11-летием в
Компания Tesla произвела более 100 000
Рита Дакота рассказала поклонникам в Instagram,
В телескопах будущего будет использоваться
Елизавета Боярская показала «беременный» животик
Здание ФСБ на Лубянке в Москве хулиганы забросали
Автомобиль Lafesta от Hyundai вскоре заменит
Эксперты назвали пять симптомов рака головного
В ноябре в России появится рестайлинговая версия
Новый iPad Pro от Apple получит кардинально новый
В Милане голубь испачкал пометом шедевр XVII века
17 октября в Индии Asus представит загадочную
Компания Motorola обнародовала исходный код
В Узбекистане признали народное целительство
Бывшая девушка Николая Баскова раскритиковала его
Минпромторг предложил выращивать в России опийный
Ученые назвали четыре привычки, защищающие от рака
Врачи не считают боль в пояснице при беременности
NASA показало облака на Юпитере в потоке Jet N5
Опять плагиат: Ольга Бузова позаимствовала образ
В самолет Меган Маркл и принца Гарри попала молния
«Папа, нас посадят!»: Алексей Панин с дочерью
РЖД: В Челябинской области поезд наехал на
Гаянэ Багдасарян взбудоражила поклонников
Огромный НЛО в ночном небе Пекина попал на видео
Проект «Замуж за Бузову» заканчивается сегодня
Несломленный раком Валентин Юдашкин отмечает
В Сети смеются над фото Кличко со Шварцнеггером
Екатерина Гусева в Instagram показала фотографии
В России обсуждают новые правила возврата
Просмотреть все новости