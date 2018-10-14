В Милане голубь испачкал пометом шедевр XVII века во дворце Палаццо Марино





Как сообщает издание Сorriere della sera, голубь влетел в Звал часов, где висело произведение Аббяти с изображением царя Давида с головой Голиафа. "Грязный налетчик" успел испортить три четверти поверхности холста, а также часть драгоценной рамы, украшенной золотом.По словам представителей миланских властей, потребовалась немедленная очистка, так как органический материал вызывает довольно сильную коррозию. Работа Аббиати была уже возвращена на место. На картине больше нет каких-либо следов "варварского нападения".