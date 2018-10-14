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Елизавета Боярская показала «беременный» животик

Недавно в эфир вышла программа с Кирой Прошутинской «Жена. История любви», и героиней в ней стала Елизавета Боярская. Известсная российская актриса призналась, что хочет стать многодетной матерью, а также показала свой «беременный» животик.

Елизавета Боярская показала «беременный» животик

На съемках передачи Елизавета Боярская не рассказала о своей беременности. Но она сообщила, что готова стать матерью еще несколько раз, ведь хочет большую семью. Актриса уверена, что ее супруг Максим Матвеев будет отличным отцом для их потомства. Знаменитость видит, как ее муж трепетно относится к их 6-летнему сыну Андрею и готова рожать ему детей. Также на шоу «Жена. История любви» она призналась, что хочет, чтобы промежуток в возрасте у ее детей был не слишком большой.

Елизавета Боярская показала «беременный» животик

На данный момент Елизавета Боярская и Максим Матвеев живут на два города — Санкт-Петербург и Москву. По этой причине они видятся не так часто, как им бы хотелось. В 2019 году сын звездной пары пойдет в первый класс, а когда появится еще один ребенок, им помогать будут родители Елизаветы Боярской.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:33

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