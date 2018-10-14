Автомобиль Lafesta от Hyundai вскоре заменит Elantra





Новинка ощутимо отличается от Elantra, в том числе типом кузова, который в данном случае совмещает в себе некоторые элементы седана и купе. Мотор у Lafesta будет представлен в двух вариациях, объемом 1,4 литра и 1,6, мощность которых составит 190 и 204 лошадиных силы соответственно. Сообщается, что двигатели оснащены системой турбо и имеют 4 цилиндра, а выбор системы коробки передач не предусмотрен, в связи с чем, в любой комплектации будет 7 ступеней и 2 сцепления.Эксперты утверждают, что автомобиль ориентирован на молодежный сегмент населения, о чем можно судить по внешнему виду авто, экрану вместо спидометра, а также другим особенностям салона. Длина машины составит 4,46 метра, а ширина ее будет равна 1,79 метра.