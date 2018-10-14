АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Автомобиль Lafesta от Hyundai вскоре заменит Elantra

Компания Hyundai представила новый автомобиль Lafesta. Новинка, по мнению некоторых источников, должна заменить собой Elantra на китайском авторынке. Стало известно, что модель уже включена в серийное производство.

Автомобиль Lafesta от Hyundai вскоре заменит Elantra

Новинка ощутимо отличается от Elantra, в том числе типом кузова, который в данном случае совмещает в себе некоторые элементы седана и купе. Мотор у Lafesta будет представлен в двух вариациях, объемом 1,4 литра и 1,6, мощность которых составит 190 и 204 лошадиных силы соответственно. Сообщается, что двигатели оснащены системой турбо и имеют 4 цилиндра, а выбор системы коробки передач не предусмотрен, в связи с чем, в любой комплектации будет 7 ступеней и 2 сцепления.

Эксперты утверждают, что автомобиль ориентирован на молодежный сегмент населения, о чем можно судить по внешнему виду авто, экрану вместо спидометра, а также другим особенностям салона. Длина машины составит 4,46 метра, а ширина ее будет равна 1,79 метра.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина поздравила сына с 11-летием в
Компания Tesla произвела более 100 000
Рита Дакота рассказала поклонникам в Instagram,
В телескопах будущего будет использоваться
Елизавета Боярская показала «беременный» животик
Здание ФСБ на Лубянке в Москве хулиганы забросали
Автомобиль Lafesta от Hyundai вскоре заменит
Эксперты назвали пять симптомов рака головного
В ноябре в России появится рестайлинговая версия
Новый iPad Pro от Apple получит кардинально новый
В Милане голубь испачкал пометом шедевр XVII века
17 октября в Индии Asus представит загадочную
Компания Motorola обнародовала исходный код
В Узбекистане признали народное целительство
Бывшая девушка Николая Баскова раскритиковала его
Минпромторг предложил выращивать в России опийный
Ученые назвали четыре привычки, защищающие от рака
Врачи не считают боль в пояснице при беременности
NASA показало облака на Юпитере в потоке Jet N5
Опять плагиат: Ольга Бузова позаимствовала образ
В самолет Меган Маркл и принца Гарри попала молния
«Папа, нас посадят!»: Алексей Панин с дочерью
РЖД: В Челябинской области поезд наехал на
Гаянэ Багдасарян взбудоражила поклонников
Огромный НЛО в ночном небе Пекина попал на видео
Проект «Замуж за Бузову» заканчивается сегодня
Несломленный раком Валентин Юдашкин отмечает
В Сети смеются над фото Кличко со Шварцнеггером
Екатерина Гусева в Instagram показала фотографии
В России обсуждают новые правила возврата
Просмотреть все новости