Автомобиль Lafesta от Hyundai вскоре заменит Elantra
Компания Hyundai представила новый автомобиль Lafesta. Новинка, по мнению некоторых источников, должна заменить собой Elantra на китайском авторынке. Стало известно, что модель уже включена в серийное производство.
Новинка ощутимо отличается от Elantra, в том числе типом кузова, который в данном случае совмещает в себе некоторые элементы седана и купе. Мотор у Lafesta будет представлен в двух вариациях, объемом 1,4 литра и 1,6, мощность которых составит 190 и 204 лошадиных силы соответственно. Сообщается, что двигатели оснащены системой турбо и имеют 4 цилиндра, а выбор системы коробки передач не предусмотрен, в связи с чем, в любой комплектации будет 7 ступеней и 2 сцепления.
Эксперты утверждают, что автомобиль ориентирован на молодежный сегмент населения, о чем можно судить по внешнему виду авто, экрану вместо спидометра, а также другим особенностям салона. Длина машины составит 4,46 метра, а ширина ее будет равна 1,79 метра.
Новинка ощутимо отличается от Elantra, в том числе типом кузова, который в данном случае совмещает в себе некоторые элементы седана и купе. Мотор у Lafesta будет представлен в двух вариациях, объемом 1,4 литра и 1,6, мощность которых составит 190 и 204 лошадиных силы соответственно. Сообщается, что двигатели оснащены системой турбо и имеют 4 цилиндра, а выбор системы коробки передач не предусмотрен, в связи с чем, в любой комплектации будет 7 ступеней и 2 сцепления.
Эксперты утверждают, что автомобиль ориентирован на молодежный сегмент населения, о чем можно судить по внешнему виду авто, экрану вместо спидометра, а также другим особенностям салона. Длина машины составит 4,46 метра, а ширина ее будет равна 1,79 метра.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:20