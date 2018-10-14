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Эксперты назвали пять симптомов рака головного мозга

Пять возможных симптомов, свидетельствующих о злокачественной опухоли головного мозга, назвали эксперты. В современной медицине эта форма рака считается одной из самых распространенных.

Эксперты назвали пять симптомов рака головного мозга

От онкологии головного мозга не застрахованы ни мужчины, ни женщины, нет зависимости от возраста, от статуса или образа жизни. В связи с этим специалисты рекомендуют при малейших подозрениях срочно идти к специалистам. В первую очередь, нужно обращать внимание на частые головные боли, которые сопровождаются тошнотой и рвотой, проблемы с координацией и зрением, на неоднократную потерю сознания и изменения в поведении.

По словам американских нейрохирургов, рак головного мозга отражается на психике человека и его душевном состоянии. Такой тип онкологии может стремительно развиваться, агрессивно проявляться и быстро привести к стремительному исходу. Поэтому не нужно оттягивать с походом к специалисту, ведь чем раньше будет выявлена проблема, тем больше времени и возможности есть у больного для борьбы с недугом.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:04

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