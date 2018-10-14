Эксперты назвали пять симптомов рака головного мозга





От онкологии головного мозга не застрахованы ни мужчины, ни женщины, нет зависимости от возраста, от статуса или образа жизни. В связи с этим специалисты рекомендуют при малейших подозрениях срочно идти к специалистам. В первую очередь, нужно обращать внимание на частые головные боли, которые сопровождаются тошнотой и рвотой, проблемы с координацией и зрением, на неоднократную потерю сознания и изменения в поведении.По словам американских нейрохирургов, рак головного мозга отражается на психике человека и его душевном состоянии. Такой тип онкологии может стремительно развиваться, агрессивно проявляться и быстро привести к стремительному исходу. Поэтому не нужно оттягивать с походом к специалисту, ведь чем раньше будет выявлена проблема, тем больше времени и возможности есть у больного для борьбы с недугом.