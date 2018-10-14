Новый iPad Pro от Apple получит кардинально новый способ крепления стилуса
Новый iPad Pro от Apple будет предоставлять пользователям кардинально новый способ крепления стилуса. Предполагается, что он будет крепиться к боковой панели планшета при помощи магнитов. Данная технология была недавно запатентована "яблочной" компанией.
Пользователи Сети обнаружили среди патентов Apple новинку, представляющую собой магнитный способ крепления стилуса. Он будет располагаться на боковой панели устройства и по внешнему виду напоминать кнопку. Именно необычная форма крепежа не позволила пользователям достаточно быстро определить назначение находки. Стало также известно, что Apple Pencil не имеет привязки к определенному типу гаджетов, и в будущем применение магнитной технологии может стать более частым.
iPad Pro, по некоторым сведениям, будет обладать системой распознавания лиц, а также тонкими рамками вокруг монитора. Также источники утверждает, что планшет будет работать на базе новой операционной системы, а диагональ экрана станет больше.
Ранее стало известно, что новый iPad Pro с толщиной 5,9 мм может стать самым тонким планшетом Apple.
Пользователи Сети обнаружили среди патентов Apple новинку, представляющую собой магнитный способ крепления стилуса. Он будет располагаться на боковой панели устройства и по внешнему виду напоминать кнопку. Именно необычная форма крепежа не позволила пользователям достаточно быстро определить назначение находки. Стало также известно, что Apple Pencil не имеет привязки к определенному типу гаджетов, и в будущем применение магнитной технологии может стать более частым.
iPad Pro, по некоторым сведениям, будет обладать системой распознавания лиц, а также тонкими рамками вокруг монитора. Также источники утверждает, что планшет будет работать на базе новой операционной системы, а диагональ экрана станет больше.
Ранее стало известно, что новый iPad Pro с толщиной 5,9 мм может стать самым тонким планшетом Apple.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:35