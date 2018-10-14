Врачи не считают боль в пояснице при беременности признаком заболевания
Боль в пояснице при беременности чаще всего не является признаком заболевания, это может быть связано с определёнными процессами перестройки организма женщины. Специалисты выяснили, причины появления таких проблем.
Увеличение размеров живота при беременности оказывает давление практически на все отделы позвоночника, однако самая большая нагрузка приходится на поясницу. Большинство полезных веществ, поступающих в организм беременной женщины, в основном идёт на развитие и рост плода, а недостаток таких микроэлементов, как фосфор, кальций, витамин D и других необходимых составляющих, может привести к изменениям, обуславливающим появление болевых симптомов в пояснице.
Поясница может беспокоить беременных женщин, которые носят неудобную обувь. Болевой синдром также возникает в том случае, если длительное время находиться стоя или сидя. К тому же, болезненные ощущения в области поясницы могут беспокоить при ослабленных мышцах спины.
Увеличение размеров живота при беременности оказывает давление практически на все отделы позвоночника, однако самая большая нагрузка приходится на поясницу. Большинство полезных веществ, поступающих в организм беременной женщины, в основном идёт на развитие и рост плода, а недостаток таких микроэлементов, как фосфор, кальций, витамин D и других необходимых составляющих, может привести к изменениям, обуславливающим появление болевых симптомов в пояснице.
Поясница может беспокоить беременных женщин, которые носят неудобную обувь. Болевой синдром также возникает в том случае, если длительное время находиться стоя или сидя. К тому же, болезненные ощущения в области поясницы могут беспокоить при ослабленных мышцах спины.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:13