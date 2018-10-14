Врачи не считают боль в пояснице при беременности признаком заболевания





Увеличение размеров живота при беременности оказывает давление практически на все отделы позвоночника, однако самая большая нагрузка приходится на поясницу. Большинство полезных веществ, поступающих в организм беременной женщины, в основном идёт на развитие и рост плода, а недостаток таких микроэлементов, как фосфор, кальций, витамин D и других необходимых составляющих, может привести к изменениям, обуславливающим появление болевых симптомов в пояснице.Поясница может беспокоить беременных женщин, которые носят неудобную обувь. Болевой синдром также возникает в том случае, если длительное время находиться стоя или сидя. К тому же, болезненные ощущения в области поясницы могут беспокоить при ослабленных мышцах спины.