Опять плагиат: Ольга Бузова позаимствовала образ у певицы Софии Принц

"Потому что у Бузовой нет фантазии", "То образы, то мелодии, то дизайн платьев. Давайте ее накажем по всей строгости - отшлепаем этим плюшевым медведем", - комментируют пост в Instagram.

Многие удивлены, что с такой креативной командой завидная невеста не может найти свой собственный образ. И в очередной работе скопировала Софию Принц, которая в её видеоклипе «Розовые облака» была с теми же плюшевыми медвежатами и точно такой же прической.А ролик Софии был показан ещё весной этого года. В результате девушку опять обвинили в плагиате.