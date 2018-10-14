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Опять плагиат: Ольга Бузова позаимствовала образ у певицы Софии Принц

В Instagram выложили очередное разоблачение Ольги Бузовой. Звезду снова уличили в плагиате и заявили, что звезда копирует чужой образ от зарубежной певицы Софии Принц. В частности, образ этой исполнительницы был использован в клипе «Принимай меня».

Опять плагиат: Ольга Бузова позаимствовала образ у певицы Софии Принц

Многие удивлены, что с такой креативной командой завидная невеста не может найти свой собственный образ. И в очередной работе скопировала Софию Принц, которая в её видеоклипе «Розовые облака» была с теми же плюшевыми медвежатами и точно такой же прической.

А ролик Софии был показан ещё весной этого года. В результате девушку опять обвинили в плагиате.

Опять плагиат: Ольга Бузова позаимствовала образ у певицы Софии Принц

"Потому что у Бузовой нет фантазии", "То образы, то мелодии, то дизайн платьев. Давайте ее накажем по всей строгости - отшлепаем этим плюшевым медведем", - комментируют пост в Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:55

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