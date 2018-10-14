17 октября в Индии Asus представит загадочную новинку





На текущий момент неизвестно, какое именно устройство будет представлено компанией. По некоторым сведениям Asus планируют показать нечто совершенно новое. К такому заключению эксперты пришли на основе того, что на показе не будет представлен ROG Phone, Zenfone 5Z и Max Pro M1, которые могут приобрести жители Индии. Специалисты говорят о том, что, скорее всего, будет представлены модификации или представители следующего поколения данных моделей, в частности, Zenfone Max M2 и Zenfone Max Prо M2.Информация о ценовом сегменте грядущей новинки также отсутствует, однако источники утверждают, что речь идет о девайсах со средней стоимостью. Дополнительная информация станет известна 17-го октября в 12.30 по индийскому времени.