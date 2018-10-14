АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

17 октября в Индии Asus представит загадочную новинку

Компания Asus планирует представить новое устройство, показ которого состоится в Индии 17-го октября. В связи с этим, многим СМИ были разосланы приглашения, чтобы все смогли увидеть загадочную новинку.

17 октября в Индии Asus представит загадочную новинку

На текущий момент неизвестно, какое именно устройство будет представлено компанией. По некоторым сведениям Asus планируют показать нечто совершенно новое. К такому заключению эксперты пришли на основе того, что на показе не будет представлен ROG Phone, Zenfone 5Z и Max Pro M1, которые могут приобрести жители Индии. Специалисты говорят о том, что, скорее всего, будет представлены модификации или представители следующего поколения данных моделей, в частности, Zenfone Max M2 и Zenfone Max Prо M2.

Информация о ценовом сегменте грядущей новинки также отсутствует, однако источники утверждают, что речь идет о девайсах со средней стоимостью. Дополнительная информация станет известна 17-го октября в 12.30 по индийскому времени.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый iPad Pro от Apple получит кардинально новый
В Милане голубь испачкал пометом шедевр XVII века
17 октября в Индии Asus представит загадочную
Компания Motorola обнародовала исходный код
В Узбекистане признали народное целительство
Бывшая девушка Николая Баскова раскритиковала его
Минпромторг предложил выращивать в России опийный
Ученые назвали четыре привычки, защищающие от рака
Врачи не считают боль в пояснице при беременности
NASA показало облака на Юпитере в потоке Jet N5
Опять плагиат: Ольга Бузова позаимствовала образ
В самолет Меган Маркл и принца Гарри попала молния
«Папа, нас посадят!»: Алексей Панин с дочерью
РЖД: В Челябинской области поезд наехал на
Гаянэ Багдасарян взбудоражила поклонников
Огромный НЛО в ночном небе Пекина попал на видео
Проект «Замуж за Бузову» заканчивается сегодня
Несломленный раком Валентин Юдашкин отмечает
В Сети смеются над фото Кличко со Шварцнеггером
Екатерина Гусева в Instagram показала фотографии
В России обсуждают новые правила возврата
Певица Yaxana выплатит 20 тысяч рублей за пробку
После фиаско на шоу «Замуж за Бузову» Ольга опять
Отец Меган Маркл признался в употреблении
Мобильный фотопринтер от Holga не нуждается в
Экстрасенс: Юлия Барановская испытывает к
Рассекречены данные об игровом планшете Nubia
В Нью-Йорке на аукционе Sotheby`s продали бутылку
Разработчики MSI показали 9 новых разновидностей
Емельяненко победил американца техническим
Просмотреть все новости