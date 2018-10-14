РЖД: В Челябинской области поезд наехал на автомобиль, есть погибший





Инцидент случился в 6:10 по местному времени на станции «Чебаркуль». Первичная проверка показала, что переезд был оборудован работающей системой сигнализации, и автомобиль выехал на пути, несмотря на предупреждающие сигналы. При этом был сбит шлагбаум и плита устройства заграждения переезда.Машинистом было применено экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Погиб водитель машины, а двое его пассажиров серьезно пострадали. На графике движения поездов в этом районе происшествие не отразилось.