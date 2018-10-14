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РЖД: В Челябинской области поезд наехал на автомобиль, есть погибший

В Челябинской области сегодня случилась авария, в результате которой погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы. Как сообщает пресс-служба РЖД, автомобиль ВАЗ-2110 выехал переезд перед приближающимся поездом и не смог избежать столкновения.

РЖД: В Челябинской области поезд наехал на автомобиль, есть погибший

Инцидент случился в 6:10 по местному времени на станции «Чебаркуль». Первичная проверка показала, что переезд был оборудован работающей системой сигнализации, и автомобиль выехал на пути, несмотря на предупреждающие сигналы. При этом был сбит шлагбаум и плита устройства заграждения переезда.

Машинистом было применено экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Погиб водитель машины, а двое его пассажиров серьезно пострадали. На графике движения поездов в этом районе происшествие не отразилось.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:37

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