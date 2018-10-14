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Компания Motorola обнародовала исходный код оболочки ОС смартфона Moto E5 Plus

Компанией Motorola был обнародован исходный код оболочки «операционки» смартфона версии Moto E5 Plus. Он доступен для скачивания в рамках сервиса разработчиков GitHub.

Компания Motorola обнародовала исходный код оболочки ОС смартфона Moto E5 Plus

Представителями компании отмечается, что опубликованный код в открытом доступе позволяет привлечь независимых разработчиков для создания новых приложений. Это усовершенствует гаджеты бренда. В Сети раньше выложили исходный код для версии Moto E5 Play Android Go Edition. Вследствие этого концерн за несколько недель получил свыше 100 предложений, касающихся создания полезных утилит.

Чтобы осуществить загрузку кода, требуется зайти на GitHub, а также зарегистрироваться. Представителями компании отмечается, что они всегда открыты для различных предложений. Вследствие этого будут рассматриваться все заявки.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:05

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