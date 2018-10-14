Бывшая девушка Николая Баскова раскритиковала его поведение в клипе «Ибица»





Николай Басков и София Кальчева были вместе около 3-х лет, пара рассталась мирно и без взаимных обвинений. Бывшие возлюбленных до сих пор общаются и поздравляют друг друга с праздниками. В прошлом месяце исполнитель и Филипп Киркоров представили общественности клип на песню «Ибица». Этот видеоролик стал самым скандальным за все время певческой карьеры Николая Баскова.София Кальчева не смогла остаться в стороне от такого события в жизни бывшего возлюбленного и прокомментировала его поведение в данной видеоработе. Певица была крайне возмущена сюжетом клипа и поведением, не только Николая Баскова, но и его друга Филиппа Киркорова.