Минпромторг предложил выращивать в России опийный мак





В проекте предложены конкретные шаги, выполнение которых уже к 2019 году сделает возможным использование собственного сырья в некоторых фармацевтических препаратах. Документ внесен на рассмотрение в Кабинет министров. На текущий момент данное сырье закупается в других странах, где производство опийного мака находится под контролем закона и выращивается в ограниченных объемах.Сейчас на территории РФ посев, выращивание или другие виды деятельности с опийным маком запрещены законом, вне зависимости от объема или целей. В связи с этим, законопроект Минпромторга должен предусматривать внесение корректировок в законодательство, которые позволят производить продукт в специализированных зонах.