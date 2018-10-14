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Минпромторг предложил выращивать в России опийный мак

Российским Минпромторгом разработан проект, согласно которому в России может производиться посев и выращивание опийного мака. С учетом того, что большая часть подобных препаратов закупается за рубежом, данный закон может снизить стоимость некоторых медицинских препаратов.

Минпромторг предложил выращивать в России опийный мак

В проекте предложены конкретные шаги, выполнение которых уже к 2019 году сделает возможным использование собственного сырья в некоторых фармацевтических препаратах. Документ внесен на рассмотрение в Кабинет министров. На текущий момент данное сырье закупается в других странах, где производство опийного мака находится под контролем закона и выращивается в ограниченных объемах.

Сейчас на территории РФ посев, выращивание или другие виды деятельности с опийным маком запрещены законом, вне зависимости от объема или целей. В связи с этим, законопроект Минпромторга должен предусматривать внесение корректировок в законодательство, которые позволят производить продукт в специализированных зонах.



 
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Общество / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:25

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