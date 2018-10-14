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Проект «Замуж за Бузову» заканчивается сегодня

Сегодня заканчивается новый проект "Замуж за Бузову". Скажет ли Ольга свое "Да"?

Ситуация накалена до предела. В прошлом выпуске звезда попрощалась сразу с двумя претендентами — Сергеем Зеленским и Александром Гриневым. В результате финалистом стал Денис Лебедев.

Проект «Замуж за Бузову» заканчивается сегодня

Казалось бы, если в финал попал один участник, то он и станет единственным победителем. Однако в прошлом выпуске шоу не закончилось. Перед самым концом эфира было показано возвращение Валентина Коробкова.

Оля когда-то сказала, что поцелуй для нее - это очень личное. И если она поцелует мужчину, то это означает, что найден именно тот единственный.

Знаменитость на ток-шоу пережила немало эмоций - и положительных, и отрицательных. Напомним, от Бузовой даже отказались ради денег. И может Ольга не решится поддаться нахлынувшим чувствам? Сегодня вечером поклонники певицы и ведущей "Дома-2" это узнают.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:10

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