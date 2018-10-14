В самолет Меган Маркл и принца Гарри попала молния





В самолет, на борту которого были представители британской королевской семьи Меган Маркл со своим супругом принцем Гарри, попала молния. Мощность разряда небесного электричества составила порядка 30 миллионов вольт.Инцидент произошел 21 сентября текущего года, но СМИ узнали об этом только недавно. Пара направлялась в столицу Нидерландов на воздушном судне Dassault Falcon 7X, аренда которого стоит 20 тысяч фунтов стерлингов. В результате происшествия никто не пострадал. Пилот успешно посадил воздушное судно в аэропорту Схипхол, где специалисты проверили его на предмет повреждений.