В самолет Меган Маркл и принца Гарри попала молния
Королевская пара принц Гарри и Меган Маркл отправилась в Амстердам на самолете Dassualt Falcon 7X. В какой-то момент в воздушное судно попала молния прямо во время полета, о чем сообщает издание Daily Mail.
В самолет, на борту которого были представители британской королевской семьи Меган Маркл со своим супругом принцем Гарри, попала молния. Мощность разряда небесного электричества составила порядка 30 миллионов вольт.
Инцидент произошел 21 сентября текущего года, но СМИ узнали об этом только недавно. Пара направлялась в столицу Нидерландов на воздушном судне Dassault Falcon 7X, аренда которого стоит 20 тысяч фунтов стерлингов. В результате происшествия никто не пострадал. Пилот успешно посадил воздушное судно в аэропорту Схипхол, где специалисты проверили его на предмет повреждений.
В самолет, на борту которого были представители британской королевской семьи Меган Маркл со своим супругом принцем Гарри, попала молния. Мощность разряда небесного электричества составила порядка 30 миллионов вольт.
Инцидент произошел 21 сентября текущего года, но СМИ узнали об этом только недавно. Пара направлялась в столицу Нидерландов на воздушном судне Dassault Falcon 7X, аренда которого стоит 20 тысяч фунтов стерлингов. В результате происшествия никто не пострадал. Пилот успешно посадил воздушное судно в аэропорту Схипхол, где специалисты проверили его на предмет повреждений.
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:50