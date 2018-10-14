Огромный НЛО в ночном небе Пекина попал на видео





Видеоролик со странным летающим объектом очевидцы выложили в Сеть. На кадрах отчётливо видно, как в ночном небе откуда-то появляется огромная фигура конусообразной формы, которая постепенно увеличивается в размерах. Как информирует CGTN, аналогичный НЛО был зафиксирован на территории северо-западной провинции Шэньси и в северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия.В свою очередь специалисты не уверены, что на опубликованных в Сети записях отображено НЛО. По их мнению, очевидцам удалось запечатлеть выхлопные газы самолёта, который летел на высоте, достаточной для того, чтобы попасть в отражение солнечных лучей.