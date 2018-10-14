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Гаянэ Багдасарян взбудоражила поклонников откровенным образом на фото в Instagram

Армянская модель Гаянэ Багдасарян взбудоражила армию поклонников откровенным образом на одном из своих новых снимков, которые разместила в личном Instagram-аккаунте. На них она запечатлена в прозрачном плаще на полуголое тело.

Гаянэ Багдасарян взбудоражила поклонников откровенным образом на фото в Instagram

Свежие снимки армянской модели возбудили интерес ее многочисленных поклонников, и это не удивительно ввиду их пикантного характера. Ее тело прикрывает лишь короткий прозрачный плащ и ультракороткие бикини телесного цвета. Гаянэ Багдасарян позирует с распущенными волосами, а ее образ дополняют кеды белого цвета. Свой пост звезда Instagram комментировать не стала, оставив возможность сделать это ее подписчикам.

Последние в свою очередь не заставили себя ждать с комментариями. Поклонники написали, что модель выглядит как всегда «горячо» и сногсшибательно. При этом, вероятно, привыкших к откровенным публикациям фанатов не смутил пикантный образ звезды на новых снимках.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:25

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