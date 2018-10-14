Гаянэ Багдасарян взбудоражила поклонников откровенным образом на фото в Instagram





Свежие снимки армянской модели возбудили интерес ее многочисленных поклонников, и это не удивительно ввиду их пикантного характера. Ее тело прикрывает лишь короткий прозрачный плащ и ультракороткие бикини телесного цвета. Гаянэ Багдасарян позирует с распущенными волосами, а ее образ дополняют кеды белого цвета. Свой пост звезда Instagram комментировать не стала, оставив возможность сделать это ее подписчикам.Последние в свою очередь не заставили себя ждать с комментариями. Поклонники написали, что модель выглядит как всегда «горячо» и сногсшибательно. При этом, вероятно, привыкших к откровенным публикациям фанатов не смутил пикантный образ звезды на новых снимках.