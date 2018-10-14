«Папа, нас посадят!»: Алексей Панин с дочерью проехался на Gelandewagen по пешеходной зоне





Скандально известный Алексей Панин не перестает удивлять и шокировать общественность. Актер постоянно поддерживает свой имидж дебошира. Сейчас знаменитость находится в Саратове на съемках фильма под названием «Я вернулся», вместе с ним там находится и его дочь. Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как артист едет на Gelandewagen по пешеходной зоне Саратова. При этом за кадром слышен голос его наследницы, которая предупреждает отца, что их могут арестовать за такую выходку.Пользователи Сети по-разному отнеслись к новой выходке Алексея Панина. Некоторые уверены, что артист был пьян или под воздействием запрещенных препаратов. Другие считают, что его нужно за это наказать штрафом или лишить прав. Сам актер никак не комментирует свое поведение.