Екатерина Гусева в Instagram показала фотографии без макияжа

Накануне в социальной сети артистки появилось несколько новых снимков, где она позирует на улице в венке из опавших ярких кленовых листьев, при этом на лице Екатерины Гусевой совершенно отсутствует макияж. Многие подписчики удивились естественной красоте и молодости звезды. В комментариях к публикациям некоторые пользователи написали стихи.Поклонники засыпали актрису комплиментами, отмечая её великолепную внешность и жизнерадостность. Некоторые фанаты признались Гусевой в любви с того момента, как на экраны вышла культовая многосерийная картина «Бригада».