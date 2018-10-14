АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Екатерина Гусева в Instagram показала фотографии без макияжа

Екатерина Гусева на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена без макияжа. Подписчики отметили красоту и моложавую внешность актрисы.

Екатерина Гусева в Instagram показала фотографии без макияжа

Накануне в социальной сети артистки появилось несколько новых снимков, где она позирует на улице в венке из опавших ярких кленовых листьев, при этом на лице Екатерины Гусевой совершенно отсутствует макияж. Многие подписчики удивились естественной красоте и молодости звезды. В комментариях к публикациям некоторые пользователи написали стихи.

Екатерина Гусева в Instagram показала фотографии без макияжа

Поклонники засыпали актрису комплиментами, отмечая её великолепную внешность и жизнерадостность. Некоторые фанаты признались Гусевой в любви с того момента, как на экраны вышла культовая многосерийная картина «Бригада».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA показало облака на Юпитере в потоке Jet N5
Опять плагиат: Ольга Бузова позаимствовала образ
В самолет Меган Маркл и принца Гарри попала молния
«Папа, нас посадят!»: Алексей Панин с дочерью
РЖД: В Челябинской области поезд наехал на
Гаянэ Багдасарян взбудоражила поклонников
Огромный НЛО в ночном небе Пекина попал на видео
Проект «Замуж за Бузову» заканчивается сегодня
Несломленный раком Валентин Юдашкин отмечает
В Сети смеются над фото Кличко со Шварцнеггером
Екатерина Гусева в Instagram показала фотографии
В России обсуждают новые правила возврата
Певица Yaxana выплатит 20 тысяч рублей за пробку
После фиаско на шоу «Замуж за Бузову» Ольга опять
Отец Меган Маркл признался в употреблении
Мобильный фотопринтер от Holga не нуждается в
Экстрасенс: Юлия Барановская испытывает к
Рассекречены данные об игровом планшете Nubia
В Нью-Йорке на аукционе Sotheby`s продали бутылку
Разработчики MSI показали 9 новых разновидностей
Емельяненко победил американца техническим
У Анны Калашниковой украли новый iPhone XS
Министр из Саратова предлагала жить на 3,5 тыс
Российские прототипы защищенных процессоров для
Личные передвижные острова для миллионеров
Евгений Осин нашел новую любовь в Сочи во время
В Севастополе к выходу в море готовят
Лера Кудрявцева набирает вес после беременности
Ольга Бузова прилетела в Грозный поздравить
Внук Аллы Пугачевой рассказал о первом сексе с
Просмотреть все новости