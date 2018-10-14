Екатерина Гусева в Instagram показала фотографии без макияжа
Екатерина Гусева на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена без макияжа. Подписчики отметили красоту и моложавую внешность актрисы.
Накануне в социальной сети артистки появилось несколько новых снимков, где она позирует на улице в венке из опавших ярких кленовых листьев, при этом на лице Екатерины Гусевой совершенно отсутствует макияж. Многие подписчики удивились естественной красоте и молодости звезды. В комментариях к публикациям некоторые пользователи написали стихи.
Поклонники засыпали актрису комплиментами, отмечая её великолепную внешность и жизнерадостность. Некоторые фанаты признались Гусевой в любви с того момента, как на экраны вышла культовая многосерийная картина «Бригада».
Накануне в социальной сети артистки появилось несколько новых снимков, где она позирует на улице в венке из опавших ярких кленовых листьев, при этом на лице Екатерины Гусевой совершенно отсутствует макияж. Многие подписчики удивились естественной красоте и молодости звезды. В комментариях к публикациям некоторые пользователи написали стихи.
Поклонники засыпали актрису комплиментами, отмечая её великолепную внешность и жизнерадостность. Некоторые фанаты признались Гусевой в любви с того момента, как на экраны вышла культовая многосерийная картина «Бригада».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:00