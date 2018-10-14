После фиаско на шоу «Замуж за Бузову» Ольга опять станет блондинкой
Сегодня заканчивается новый проект «Замуж за Бузову», после фиаско которого Ольга Бузова опять станет блондинкой.
Мало кто верит, что телезнаменитость там найдет свою половинку. Однако шумиху вокруг своего имени Оля поддержала, и сегодня она остается, пожалуй, самой узнаваемой и популярной девушкой России.
Многочисленные поклонники Ольги уверены, что после финала проекта Бузова кардинально поменяет свой имидж и опять станет блондинкой. Фанаты думают, что звезде надоел образ «плачущей брюнетки», и она скоро опять превратится в блондинку-забияку.
Это мнение подтверждает и очередная публикация Оли, где певица и ведущая «Дома-2» показала свое архивный снимок со светлыми волосами.
Мало кто верит, что телезнаменитость там найдет свою половинку. Однако шумиху вокруг своего имени Оля поддержала, и сегодня она остается, пожалуй, самой узнаваемой и популярной девушкой России.
Многочисленные поклонники Ольги уверены, что после финала проекта Бузова кардинально поменяет свой имидж и опять станет блондинкой. Фанаты думают, что звезде надоел образ «плачущей брюнетки», и она скоро опять превратится в блондинку-забияку.
Это мнение подтверждает и очередная публикация Оли, где певица и ведущая «Дома-2» показала свое архивный снимок со светлыми волосами.
«Олечка, тебе так хорошо блондинкой - темный цвет все-таки старит, не всех, конечно, но большинство», «Оля, переходи в блонд снова», «Оля, тебе так хорошо светлой, тебе очень идёт, советую перекраситься», «Оля блондинкой была такая легкая, беззаботная», «Блондинкой тебе больше идет, ты нежнее», «Блондинкой лучше 100 процентов», - категорично уверены почти все подписчики.