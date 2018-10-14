После фиаско на шоу «Замуж за Бузову» Ольга опять станет блондинкой

«Олечка, тебе так хорошо блондинкой - темный цвет все-таки старит, не всех, конечно, но большинство», «Оля, переходи в блонд снова», «Оля, тебе так хорошо светлой, тебе очень идёт, советую перекраситься», «Оля блондинкой была такая легкая, беззаботная», «Блондинкой тебе больше идет, ты нежнее», «Блондинкой лучше 100 процентов», - категорично уверены почти все подписчики.

Мало кто верит, что телезнаменитость там найдет свою половинку. Однако шумиху вокруг своего имени Оля поддержала, и сегодня она остается, пожалуй, самой узнаваемой и популярной девушкой России.Многочисленные поклонники Ольги уверены, что после финала проекта Бузова кардинально поменяет свой имидж и опять станет блондинкой. Фанаты думают, что звезде надоел образ «плачущей брюнетки», и она скоро опять превратится в блондинку-забияку.Это мнение подтверждает и очередная публикация Оли, где певица и ведущая «Дома-2» показала свое архивный снимок со светлыми волосами.