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В России обсуждают новые правила возврата водительских прав

В России изменились правила возврата водительских прав. Новые критерии многие эксперты называют жесткими, но справедливыми, о чем пишет издание "Слово и дело".

В России обсуждают новые правила возврата водительских прав

В первую очередь, водителю, желающему вернуть назад права, которых он был лишен по определенным причинам, предстоит оплатить все штрафы, полученные за нарушение ПДД, а также предъявить квитанции. После оплаты следует ждать определенный период времени для подтверждения поступления средств в государственную информационную систему. Далее предстоит пройти специализированное медицинское исследование, после которого вновь сдать экзамен, чтобы подтвердить умение управлять автомобилем.

Множество пользователей сети, ознакомившись с данными изменениями, выразили свое мнение по этому поводу. Большая часть людей довольны изменениями, называя новые требования жесткими, но справедливыми, ссылаясь на то, что в западных странах такие требования давно являются нормой.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:45

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