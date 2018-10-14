В России обсуждают новые правила возврата водительских прав





В первую очередь, водителю, желающему вернуть назад права, которых он был лишен по определенным причинам, предстоит оплатить все штрафы, полученные за нарушение ПДД, а также предъявить квитанции. После оплаты следует ждать определенный период времени для подтверждения поступления средств в государственную информационную систему. Далее предстоит пройти специализированное медицинское исследование, после которого вновь сдать экзамен, чтобы подтвердить умение управлять автомобилем.Множество пользователей сети, ознакомившись с данными изменениями, выразили свое мнение по этому поводу. Большая часть людей довольны изменениями, называя новые требования жесткими, но справедливыми, ссылаясь на то, что в западных странах такие требования давно являются нормой.