Отец Меган Маркл признался в употреблении наркотических средств





В юности Меган Маркл была очень близка со своим отцом, однако сейчас они практически не общаются. Томас Маркл какое-то время старался хранить молчание, надеясь на то, что его обиженная дочь захочет встретиться. Однако этого не произошло, и тесть принца Гарри решил в очередной раз поделится с общественностью сенсационными фактами из личной жизни. Он признался, что в молодости употреблял наркотики, как раз в то время, когда работал в шоу-бизнесе, ведь, по словам Томаса, тогда это считалось нормой.На сегодняшний день мужчина не принимает никаких запрещенных веществ, кроме того, он часто жалуется на свое самочувствие, которое ухудшилось после конфликта с дочерью.Меган Маркл в свою очередь не обращает внимания на выпады своего отца, оставаясь непреклонной. Герцогиня Сассекская не желает общаться со сводной сестрой Самантой и отцом, которые ее поливали грязью в прессе.