Мобильный фотопринтер от Holga не нуждается в источнике питания





Перед началом выпуска компания Holga Digital объявила сбор средств на создание новинки и вместо планируемых 19 000 долларов собрала 28 000. Фотопринтер имеет складную конструкцию и благодаря специфике работы не нуждается в источнике питания. Кроме того, нет нужды подключать смартфон к принтеру, достаточно лишь положить его сверху, а также нажать кнопку затвора. Далее в зависимости от картриджа будет напечатано цветное или черно-белое фото, размер которого составит 46х62 мм.Как сообщают информированные источники, Holga планируют значительно расширить функционал данного принтера благодаря приложению для ОС Android. Оно позволит применять к снимку не только различные фильтры, но также осуществлять на нем подписи и знаки. Отгрузка устройств, по некоторым сведениям, начнется в марте 2019 года.