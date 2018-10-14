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Мобильный фотопринтер от Holga не нуждается в источнике питания

Фотопринтер для смартфонов от компании Holga не нуждается в источнике питания. Как сообщается, устройство уже способно печатать черно-белые и цветные снимки, а в будущем планируется расширение возможностей.

Мобильный фотопринтер от Holga не нуждается в источнике питания

Перед началом выпуска компания Holga Digital объявила сбор средств на создание новинки и вместо планируемых 19 000 долларов собрала 28 000. Фотопринтер имеет складную конструкцию и благодаря специфике работы не нуждается в источнике питания. Кроме того, нет нужды подключать смартфон к принтеру, достаточно лишь положить его сверху, а также нажать кнопку затвора. Далее в зависимости от картриджа будет напечатано цветное или черно-белое фото, размер которого составит 46х62 мм.

Как сообщают информированные источники, Holga планируют значительно расширить функционал данного принтера благодаря приложению для ОС Android. Оно позволит применять к снимку не только различные фильтры, но также осуществлять на нем подписи и знаки. Отгрузка устройств, по некоторым сведениям, начнется в марте 2019 года.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:00

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