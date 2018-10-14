В Нью-Йорке на аукционе Sotheby`s продали бутылку вина за полмиллиона долларов





В субботу, 13 октября, в Нью-Йорке на аукционе Sotheby`s был установлен новый мировой рекорд по стоимости проданной бутылки вина. Речь шла о хмельном напитке Romanie Contie урожая 1945 года. В сообщении отмечается, что лот ушел с молотка за 558 тысяч долларов. Также известно, что на торги были выставлены два лота из коллекции известного французского винодела Роберта Друэна. Вторую бутылку продали за 496 000 американских долларов. При этом оценочная стоимость проданного вина составляла 22-32 тысячи долларов.Отмечается, что всего таких бутылок в свое время было выпущено около 600.