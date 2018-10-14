Экстрасенс: Юлия Барановская испытывает к Аршавину только негативные эмоции





По мнению ясновидящей, в настоящее время Юлия Барановская агрессивно относится ко всем представителям сильного пола из-за поведения футболиста, с которым она прожила десять лет. Аршавин совершенно не интересуется своими детьми, а это, по мнению телеведущей, настоящее предательство с его стороны. К бывшему возлюбленному теледива относится исключительно как к «биоматериалу», а не как к отцу.Также экстрасенс отметила, что своё прошлое телеведущая готова забыть, но пока не решается это сделать. Для женщин подобные драмы никогда не проходят бесследно, в связи с этим им крайне непросто бывает выбрать нового партнёра.