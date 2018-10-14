Министр из Саратова предлагала жить на 3,5 тыс рублей, а сама получала матпомощь
Скандально прославившаяся чиновница из Саратова Наталья Соколова предлагала россиянам жить на 3,5 тысячи рублей в месяц, а сама регулярно получала от государства внушительную материальную помощь. Подробности материального благополучия экс-министра труда и занятости приводит портал «Медиаликс 64».
Детали стали известны, когда местное агентство «СтройСар» подало запрос в пресс-службу главы региона. В ответном документе отмечалось, что губернатор и члены его команды каждый год получали материальную помощь. На долю бывшего министра Натальи Соколовой пришлась сумма в размере 100 тысяч рублей, которую она получила в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
Ранее диетологи специально для Соколовой составили меню, ограниченное суммой в 3,5 тысяч рублей в месяц. Специалисты признали, что полноценно питаться на эти деньги невозможно.
Детали стали известны, когда местное агентство «СтройСар» подало запрос в пресс-службу главы региона. В ответном документе отмечалось, что губернатор и члены его команды каждый год получали материальную помощь. На долю бывшего министра Натальи Соколовой пришлась сумма в размере 100 тысяч рублей, которую она получила в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
Ранее диетологи специально для Соколовой составили меню, ограниченное суммой в 3,5 тысяч рублей в месяц. Специалисты признали, что полноценно питаться на эти деньги невозможно.
Экономика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:45