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Рассекречены данные об игровом планшете Nubia Hipad от ZTE

В Сети были обнаружены изображения нового устройства от компании ZTE. Источники утверждают, что в скором времени будет выпущен игровой планшет Nubia Hipad.

Рассекречены данные об игровом планшете Nubia Hipad от ZTE

С точки зрения дизайна, устройство напоминает мобильный телефон от той же компании, кроме того, можно заметить определенные сходства с продукцией фирмы Razor. Планшет будет обладать монитором, диагональ которого составляет 10,1 дюйма, впрочем, точные данные касательно длины сторон остаются не известны. В качестве основы Nubia Hipad, вероятно, будет использован 10-ти ядерный процессор Media Tek Helio X27. Отмечается, что в качестве графического ускорителя будет использоваться ARM Mali Т880 МР4. Оперативная память устройства составит 3 ГБ, в то же время объем флеш-памяти, по неподтвержденным данным, составит 32 ГБ.

Аккумулятор планшета будет достаточно мощным, имея емкость 7000 мАч. Операционной системой устройства станет Android 8.x Oreo. Имеющиеся данные говорят о том, что компания Chuwi уже анонсировала разработку планшета Hipad.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:30

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