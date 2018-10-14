Рассекречены данные об игровом планшете Nubia Hipad от ZTE





С точки зрения дизайна, устройство напоминает мобильный телефон от той же компании, кроме того, можно заметить определенные сходства с продукцией фирмы Razor. Планшет будет обладать монитором, диагональ которого составляет 10,1 дюйма, впрочем, точные данные касательно длины сторон остаются не известны. В качестве основы Nubia Hipad, вероятно, будет использован 10-ти ядерный процессор Media Tek Helio X27. Отмечается, что в качестве графического ускорителя будет использоваться ARM Mali Т880 МР4. Оперативная память устройства составит 3 ГБ, в то же время объем флеш-памяти, по неподтвержденным данным, составит 32 ГБ.Аккумулятор планшета будет достаточно мощным, имея емкость 7000 мАч. Операционной системой устройства станет Android 8.x Oreo. Имеющиеся данные говорят о том, что компания Chuwi уже анонсировала разработку планшета Hipad.