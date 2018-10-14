Ольга Бузова прилетела в Грозный поздравить Рамзана Кадырова с днем рождения

"Моё восхищение и уважение просто безгранично! Рамзан, спасибо тебе за всё...Зная, что у нас есть такой человек, становится спокойно на душе... Как же мне тут хорошо, как же легко дышать... Грозный, я тебя люблю", - шлёт бесконечные дифирамбы Бузова.

"У Кадырова выражение лица, как будто она и там уже всех заколебала и песнями своими и присутствием...", "Выражение Кадырова говорит само за себя", "У Рамзана на лице четко отслеживается, что он делает определенные усилия над собой, чтобы быть рядом с тобой и делать фото, по-любому в глубине души его это не устраивает!", - такие категоричные комментарии пишут подписчики.

Об этом девушка рассказывает у себя в Instagram.Бузова сообщает, что приехала в Чеченскую Республику из-за данного обещания, однако многие хейтеры заподозрили, что конечно же, Бузова сюда просто напросилась.Многие подписчики отметили, что у главы Чечни лицо не очень радостное. Однако, как радушный человек, он обязан принять и даже такую одиозную гостью.