В Севастополе к выходу в море готовят спасательное судно «Коммуна»
В Севастополе подготавливают к выходу в открытое море одно из старейших в мире судно. На спасательном корабле Черноморского флота «Коммуна» в настоящее время завершается доковый ремонт.
Самое старейшее в мире судно приспособлено под глубоководные спасательные аппараты. Корабль отработает на практике взаимодействие с экипажем поисково-спасательного аппарата АС-28, а также будет иметь данные о комплексе «Пантера Плюс». Экипаж спасательного судна «Коммуна» отчитался о плановом ремонте на корабле, сдал курсовую задачу по организации службы на борту, приступив к подготовке по выполнению задач в море.
В течение нескольких дней корабль, адаптированный для спасательных аппаратов на глубине, будет отрабатывать практическое взаимодействие с обитаемыми подводными аппаратами и необитаемыми комплексами. После этого судно выйдет в открытое море.
Самое старейшее в мире судно приспособлено под глубоководные спасательные аппараты. Корабль отработает на практике взаимодействие с экипажем поисково-спасательного аппарата АС-28, а также будет иметь данные о комплексе «Пантера Плюс». Экипаж спасательного судна «Коммуна» отчитался о плановом ремонте на корабле, сдал курсовую задачу по организации службы на борту, приступив к подготовке по выполнению задач в море.
В течение нескольких дней корабль, адаптированный для спасательных аппаратов на глубине, будет отрабатывать практическое взаимодействие с обитаемыми подводными аппаратами и необитаемыми комплексами. После этого судно выйдет в открытое море.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 07:15