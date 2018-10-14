В Севастополе к выходу в море готовят спасательное судно «Коммуна»

Самое старейшее в мире судно приспособлено под глубоководные спасательные аппараты. Корабль отработает на практике взаимодействие с экипажем поисково-спасательного аппарата АС-28, а также будет иметь данные о комплексе «Пантера Плюс». Экипаж спасательного судна «Коммуна» отчитался о плановом ремонте на корабле, сдал курсовую задачу по организации службы на борту, приступив к подготовке по выполнению задач в море.В течение нескольких дней корабль, адаптированный для спасательных аппаратов на глубине, будет отрабатывать практическое взаимодействие с обитаемыми подводными аппаратами и необитаемыми комплексами. После этого судно выйдет в открытое море.