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В Севастополе к выходу в море готовят спасательное судно «Коммуна»

В Севастополе подготавливают к выходу в открытое море одно из старейших в мире судно. На спасательном корабле Черноморского флота «Коммуна» в настоящее время завершается доковый ремонт.

В Севастополе к выходу в море готовят спасательное судно «Коммуна»

Самое старейшее в мире судно приспособлено под глубоководные спасательные аппараты. Корабль отработает на практике взаимодействие с экипажем поисково-спасательного аппарата АС-28, а также будет иметь данные о комплексе «Пантера Плюс». Экипаж спасательного судна «Коммуна» отчитался о плановом ремонте на корабле, сдал курсовую задачу по организации службы на борту, приступив к подготовке по выполнению задач в море.

В течение нескольких дней корабль, адаптированный для спасательных аппаратов на глубине, будет отрабатывать практическое взаимодействие с обитаемыми подводными аппаратами и необитаемыми комплексами. После этого судно выйдет в открытое море.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:15

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